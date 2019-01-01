إبراهيموفيتش عن تمثاله الجديد: انتظرته بعد وفاتي

السلطان لا يُصدق ما سيحدث معه الشهر المُقبل

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كعادته .. أطلق زلاتان إبراهيموفيتش العنان لنفسه، بتصريحات على طريقته الخاصة، وهذه المرة في تعليقه على تمثاله الجديد، الذي سيُكشف النقاب عنه في مسقط رأسه في مدينة مالمو الشهر المُقبل.

وأشار أفضل لاعب في تاريخ السويد، إلى أنه لم يتوقع أبدًا حصوله على تكريم كهذا، ليس فقط قبل أن يتخذ قرار الاعتزال، بل في حياته عمومًا، من باب أن هذا التقليد –تدشين التماثل- يتم عادة للمشاهير بعد وفاتهم.

وتكفل الاتحاد السويدي لكرة القدم بتدشين تمثال إبرا الجديد، كهدية لنجم لوس أنجلوس جالاكسي الحال، نظير ما قدمه للمنتخب ولكرة القدم عمومًا، طوال مسيرته الاحترافية الممتدة لنحو عقدين من الزمن حتى الآن.

وفي تعليقه على تمثاله الجديد قال السلطان في تصريحات صحفية "بالطبع أنا سعيد بتمثالي في مالمو، كانت واحدة من أمنياتي في بدايتي، في مالمو بدأ كل شيء، وهذا هو المكان الخاص جدًا في قلبي".

- هل تعتقد أنك ستحصل على الكرة الذهبية هذا العام؟

=.... 👇 pic.twitter.com/XkEZWEQ4jb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وأضاف "عادة مثل هذا التكريم يحدث بعد وفاتك، لكني ما زال أشعر أنني على قيد الحياة، وعندما أموت سأستمر في مالمو إلى الأبد".

وكان زلاتان قد أعلن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي بعد الحملة المخيبة في يورو 2016، وطوال مسيرته الدولية تمكن من تسجيل 62 هدفًا مع أحفاد الفايكينج في 116 مباراة، أما على مستوى الأندية، فنجح في تسجيل أكثر من 400 هدفًا مع أياكس، يوفنتوس، الإنتر، برشلونة، ميلان وباريس سان جيرمان وفريقه الأمريكي الحالي.