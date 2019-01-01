المدير الرياضي لبولونيا يزيد الغموض حول مستقبل إبراهيموفيتش

هل يعود إبرا لإيطاليا بعد سبعة أعوام من الرحيل؟

لا تزال الوجهة المقبلة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش علامة استفهام، وما زاد من غموض الموقف ريكاردو بيجون؛ المدير الرياضي لبولونيا الإيطالي.

السويدي صاحب الـ38 عامًا لعب من قبل بالدوري الإيطالي لصالح يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان، لكنه لم يعد إليه منذ عام 2012.

بيجون أوضح أنه حتى الآن لا يعرف أي شيء عن الوجهة المقبلة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفتيش، مؤكدًا أن هناك تواصل بينه وبين مدرب الفريق سينيسا، لكنها لم تسفر عن أي شيء.

وقال المدير الرياضي لبولونيا، خلال تصريحاته لراديو " Anch’io Sport": "خلال الأشهر الماضية كان هناك محادثات بين إبرا وسينيسا ميهايلوفيتش؛ المدير الفني للفريق، بسبب الفترة الصعبة للمدرب مع نابولي، وخلالها تبادلوا الآراء حول مستقبل اللاعب، لكن في الأخير هو الوحيدة القادر على اتخاذ قرار بشأن محطته المقبلة".

تقارير - مانشستر يونايتد يحاول إرجاع إبراهيموفيتش

وأضاف: "بالأشهر القليلة المقبلة، سنعرف محطته، حاليًا لا نعرف أي شيء، لكن فكرة انضمام إلى بولونيا رائعة، والاتصالات مستمرة بينه وبين سينيسا، وإذا كان يريد العودة إلى إيطاليا، فنحن مستعدون لضمه".

بيجون اختتم: "طموحنا أن اقتحام ملاعب البطولات الأوروبية، ربما ليس العام الحالي، لكننا نفعل ما بوسعنا حتى نصل إلى حلمنا، بجانب أننا نتطلع لتكوين فريق على مستوى عالٍ من التنافس".

يذكر أن إبرا حقق تسع بطولات بملاعب إيطاليا، بواقع خمسة ألقاب سوبر وأربعة دوري إيطالي مع إنتر وميلان، بينما لم يحصد أي بطولة مع اليوفي.