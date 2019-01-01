بوكا جونيورز يؤكد: إبراهيموفيتش يريد اللعب هنا

صفقة أشعلت حماس الجمهور

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد خورخي أنرو، عضو مجلس إدارة بوكا جونيورز، رغبة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم جالاكسي، بالانتقال للأرجنتين مع فريقه.

وخرجت عدة تقارير في الأيام الماضية تتحدث عن رغبة إبرا بالانتقال لبوكا، ولكن وكيله مينو رايولا غرد عبر تويتر نافياً تلك الأنباء.

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وقال أنرو مع "موندو بوكا راديو": "الأمر صحيح، إبراهيموفيتش يريد اللعب مع بوكا جونيورز، ونحن مستعدون لتحقيق الأمر".

وأضاف: "النادي في وضع اقتصادي قوي يجعله قادراً على القيام ببعض الأمور السخية، ومنها مثلاً دفع قيمة عقد إبراهيموفيتش".

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وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع فريقه الأمريكي الحالي بحلول نهاية العام الجاري، ولم يتضح بعد موقفه من الاستمرار أو خوض تجربة جديدة.

إبراهيموفيتش كان تحدث ساخراً قبل أسابيع عن رغبته في العودة لمانشستر يونايتد، والذي كان آخر محطاته الأوروبية قبل الرحيل لأمريكا.