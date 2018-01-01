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إبراهيموفيتش يكشف أسباب رفض العودة لميلان

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Jonathan Daniel
زلاتان إبراهيموفيتش أعلن تجديد تعاقده مع فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي لمدة عامًا اضافيًا.

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جلاكسي، السبب وراء رفضه العودة لصفوف ميلان الإيطالي والاستمرار في الدوري الأمريكي.

إبراهيموفيتش جدد عقده لمدة عام إضافي في صفوف لوس أنجلوس بعد انتهاء الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال زلاتان في تصريحات صحفية: "علاقتي بميلان قوية للغاية منذ سنوات، أنا لم أغادر الروسونيري مطلقًا".

وتابع: "كان هناك العديد من الاتصالات ولكني فضلت الاستمرار في الدوري الأمريكي، أنا لم انتهي منه بعد"

وأوضح هداف منتخب السويد التاريخي أنّ الموسم الأول له في الدوري الأمريكي كان بمثابة استعداد لتقديم الأفضل وهو الآن على أتم جاهزية للموسم الجديد بعد أن تعرف على المنافسين.

واختتم: "جئت لأمريكا لإنهاء مسيرتي الكروية، لا أعتقد أنني سأعود لأوروبا مرة أخرى".

جدير بالذكر أن زلاتان صاحب الـ 37 عامًا كان قد شارك في 27 مباراة مع فريقه الذي انضم له قبل عدة أشهر مسجلًا 22 هدف وصانعًا لسبعة.

وحصل زلاتان على امتياز خاص في لوس أنجلوس وقد يتقاضى راتبًا يتجاوز الحد المسموح به في الدوري الأمريكي.

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