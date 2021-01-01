إبراهيموفيتش : أنا قائد ميلان ودوناروما هو الحارس الأقوى في العالم

تحدث عن علاقته بالمدرب ستيفانو بيولي

كشف المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن السبب الذي جعله ينتقل إلى ميلان، وأسرار الطفرة التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

زلاتان عاد مرة أخرى لصفوف ميلان في يناير الماضي، ليساهم في التطور الكبير الذي يعيشه الفريق تحت قيادة ستيفانو بيولي، ليصبح من المنافسين على الدوري الإيطالي.

وقال زلاتان في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت":"اخترت ميلان لأنه كان التحدي الأصعب، لم أكن مهتمًا بالخيارات السهلة وانجذبت إلى المستحيل".

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وأضاف:"اليوم أشعر وكأنني قائد والفريق يتبعني، قبل عشر سنوات الفريق كان مختلفًا، الآن الفريق لا يزال شابًا، نحن نعمل ونضحي بأنفسنا من أجل الحصول على نتائج".

وخلال حديثه قال النجم المخضرم إنه أجبر زميله الشاب ليونييه كالولو على خلع قفازاته حتى لا يتم تفسير ذلك بالخوف من الخصم.

وأما عن زميله دوناروما:"إنه أقوى حارس مرمى في العالم، لم أخبره بذلك حتى يلعب بالمزيد من التعطش، ليس من الطبيعي أنه لم يلعب أي مباراة في دوري أبطال أوروبا".

وأخيرًا تطرق زلاتان إلى علاقته بالمدرب ستيفانو بيولي:"يطلب مني القيام بأشياء معينة وأحاول أن أفعلها، يثق بي ويعطيني التعليمات التي تعجبني، هناك توازن جيد بين المهام في الملعب".

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واستكمل السويدي:"أشعر بالراحة داخل وخارج الملعب بسبب طريقته في التعامل مع اللاعبين".

جدير بالذكر أن صاحب الـ39 سنة نجح في تسجيل 11 هدفًا في 12 مباراة مع ميلان بكل البطولات هذا الموسم.