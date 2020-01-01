إبراهيموفيتش: غضبي بعد خسارة الديربي طبيعي

جائزة ساخرة لإبراهيموفيتش..

حصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، على جائزة ساخرة تدعى "الخنزير الذهبي"، عقب الخسارة أمام إنتر، في مباراة الديربي.

إبراهيموفيتش، سجل هدفًا وصنع آخر أمام إنتر، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للفوز على الأفاعي، فالنيراتزوري تمكن من قلب الطاولة وتحقيق الانتصار بنتيجة 4-2، في النهاية.

ونال مهاجم ميلان المخضرم، الجائزة المقدمة من برنامج ستريسيا لا نوتيزيا، عقب خسارة ديربي الغضب.

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من جانبه، قال إبراهيموفيتش: "من الطبيعي أن تشعر بالغضب في حالة الخسارة، لدي شغف كبير نحو كرة القدم، وأردت اللعب في إيطاليا، وأنا بخير هنا، المباراة المقبلة ستكون أفضل".

وانتقل صاحب الـ38 عامًا إلى صفوف ميلان، في سوق الانتقالات الشتوية الأخير، عقب انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ميلان، يحتل المركز العاشر بسلم ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 32 نقطة، بعد مرور 23 جولة، من عمر المسابقة.