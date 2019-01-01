إبراهيموفيتش: أحترم فيلا والمقارنة كانت خاطئة

بعد التصريحات المثيرة للجدل عن المهاجم المكسيكي

أكد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، على احترامه للمهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، وعدم تعمده التقليل منه.

زلاتان خرج في تصريحات أخيرة، ليسخر من سؤال وجه له إذا كان فيلا هو اللاعب الأفضل في الدوري الأمريكي، لتألقه وقيادته فريق "لوس أنجلوس إف سي" لصدارة المسابقة.

السويدي تهكم على السؤال، مؤكداً أنه كان يغزو أوروبا في عامه التاسع والعشرين، عكس فيلا الذي يلعب في أمريكا.

وقال صاحب الـ37 عاماً عن هذا الموقف:"أحترم فيلا كثيراً لأنه لاعب رائع، ولكن السؤال كان خاطئاً من البداية لأن المقارنة غير صحيحة".

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف:"أثق في نفسي جداً، بعض الجهلاء يرون ذلك غروراً، ولكن الأذكياء يرونها ثقة في النفس".

جوارديولا يحرم ريال مدريد من مبابي ويمهد طريق برشلونة لضم نيمار

ريفالدو: باريس سان جيرمان يمكنه استرداد قيمة نيمار

وجاءت تلك التصريحات عقب حالة من الجدل أثارها زلاتان مرة أخرى، بعدما قام بسب بوب برادلي مدرب "لوس أنجلوس إف سي" وطالبه بالعودة للمنزل.