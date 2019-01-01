أيوبي ينفي التهديد بالرحيل عن أرسنال حال التعاقد مع زاها

تعرف على تصريحات أيوبي حول إمكانية انضمام زاها لأرسنال

نفى أليكس أيوبي، لاعب أرسنال، التصريحات المنسوبة له بالتهديد بالرحيل عن الجانرز حال انضم ويلفرد زاها إلى الفريق اللندني.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة أرسنال في ضم زاها من كريستال بالاس.

وقال أيوبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "أخبار غير صحيحة بغرض الإثارة، لا أدري لماذا تستمع بعض الصحف بتحريف الكلمات. أتمنى التوقيع مع أفضل اللاعبين والتطور كفريق وأتطلع لانطلاق الموسم الجديد".

Fake News & Click Bait! I Don’t know Why Some Newspapers Enjoy Twisting Words 🤷🏽‍♂️🙄. I Hope We Sign World Class Players @Arsenal And Progress As A Team 🙏🏽. I’m Looking Forward To The New Season. Happy Sunday 😊. pic.twitter.com/xcadu8t2kC — Alexander Iwobi (@alexiwobi) July 21, 2019

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد نشرت تصريحات للاعب يقول فيها: "لست الشخص الذي يخاف وكلما تأتي لي فرصة أحاول استغلالها بأفضل الطرق الممكنة".

وتابع: "أعتقد أنّه لو تعاقد أرسنال مع زاها فإنني لن أستطيع المشاركة مع الفريق وسوف تصبح مهمتي معقدة".

صاحب الـ 23 عامًا أردف: "لو حدث ذلك فلن يكون لدي خيار إضافي سوى الرحيل عن صفوف أرسنال، ولكني أفضل دائمًا القتال على مركزي وتقديم كل شيء لأجل النادي".

جدير بالذكر أنّ المدرب أوناي إيمري وعد بحسم 3 أو 4 صفقات قبل غلق سوق الانتقالات.