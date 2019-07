أيوبي ينفي التهديد بالرحيل عن أرسنال حال التعاقد مع زاها

نفى أليكس أيوبي، لاعب أرسنال، التصريحات المنسوبة له بالتهديد بالرحيل عن الجانرز حال انضم ويلفرد زاها إلى الفريق اللندني.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة أرسنال في ضم زاها من كريستال بالاس.

وقال أيوبي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "أخبار غير صحيحة بغرض الإثارة، لا أدري لماذا تستمع بعض الصحف بتحريف الكلمات. أتمنى التوقيع مع أفضل اللاعبين والتطور كفريق وأتطلع لانطلاق الموسم الجديد".

Fake News & Click Bait! I Don’t know Why Some Newspapers Enjoy Twisting Words 🤷🏽‍♂️🙄. I Hope We Sign World Class Players @Arsenal And Progress As A Team 🙏🏽. I’m Looking Forward To The New Season. Happy Sunday 😊. pic.twitter.com/xcadu8t2kC