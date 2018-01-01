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الدوري الإنجليزي الممتاز

أيوبي لجاكا في مواجهة برايتون : بأي خطة نلعب الآن؟

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الجناح النيجيري اختفى بشكل واضح ويبدو أنه لم يفهم الخطة التي لعب بها فريقه

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

ظهر أرسنال في واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي مع برايتون 1/1، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

المدفعجية تقدموا عن طريق المهاجم الجابوني بيير أيميريك أوباميانج، قبل أن يسجل يورجن لوكاديا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

المدرب أوناي إيمري قرر التدخل بين الشوطين، حيث أخرج مسعود أوزيل ودفع بالنيجيري أليكس أيوبي.

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جناح أرسنال فشل في ترك بصمة واضحة في المباراة، بل اختفى في معظم فترات الشوط الثاني.

عدسات التليفزيون اكتشفت السبب، حيث يبدو أن النيجيري لم يكن يعرف الخطة التي يلعب بها فريقه.

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لأيوبي، وهو يسأل زميله السويسري جرانيت جاكا عن ما هي الخطة الحالية لأرسنال.

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وكان إيمري قد خرج بعد المباراة، ليؤكد أن تغييره لأيوبي بدلاً من أوزيل، جاء لرغبته للعب بخطة 4/4/2.

جدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 38 نقطة ف يالمركز الخامس، بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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