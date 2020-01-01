أين وصلت الأمور في برشلونة؟ نجوم الفريق الكتالوني لا يتحدثون سويًا!

يبدو أن الأمور في برشلونة وصلت لحال أسوأ من المتوقع!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الأوضاع في نادي برشلونة قد وصلت لمراحل متقدمة للغاية من السوء في الفترة الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن نجوم النادي الكتالوني لم يكونوا يتحدثون سويًا في المباراة الأخيرة ضد ليفانتي.

وأوضحت الصحيفة التي نقلت كلمات أحد مصادر نادي ليفانتي الذي حضر الموقف من أرض الملعب أن الكلمات كانت شبه معدومة بين عناصر الفريق.

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وقال المصدر: "في الملعب لم يتحدثوا سويًا على الاطلاق، فقط بعض الكلمات في الكرات الثابتة وهذا هو كل شيء، لا أكثر ولا أقل".

وأضاف: "بعد المباراة لم نسمع أي شيء منهم في غرف الملابس أو في النفق المؤدي لها، ولا كلمة واحدة تعبر عن السعادة بعد الفوز علينا، لقد كان واحد من أغرب المواقف".

وكان برشلونة قد حقق الفوز على ليفانتي بهدف نظيف، ليستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بعد الخسارة من قادش بهدفين لهدف وحيد.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة بعيدًا عن القمة بتسع نقاط.