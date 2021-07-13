أين سيلعب؟ .. جناح روما مطلوب في الدوري السعودي

منافسة سعودية أمريكية على نجم برشلونة سابقًا

تُواصل أندية الدوري السعودي استعداداتها للموسم القادم، وتسير تلك الاستعدادات في اتجاهين، الأول هو إقامة المعسكرات التدريبية الإعدادية في مختلف دول العالم، والثاني هو العمل بجد ونشاط في سوق الانتقالات لدعم الصفوف وسد الثغرات.

سوق الانتقالات السعودي خاصة للكبار لم يشهد تحركات كثيرة هذا الصيف، لكن الصفقات ورغم قلتها إلا أنها كانت قوية، مثل توقيع النصر مع أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وانضمام موسى ماريجا للهلال وإيجور كورونادو للاتحاد.

ويبدو أن الدوري السعودي سيُواصل استقطاب النجوم من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وآخرهم جناح روما المطلوب كذلك في الدوري الأمريكي.

من هو جناح روما المطلوب في السعودية؟

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أفادت أن بيدرو جناح روما خرج من حسابات مدربه البرتغالي جوزيه مورينهو، إذ لم يُستدع هو وزميليه خافيير باستوري وفيديريكو فازيو لمعسكر الإعداد للموسم الجديد.

الصحيفة الوردية أضافت أن صاحب الـ33 عامًا لديه عرضين أحدهما من الدوري الأمريكي والآخر من الدوري السعودي، فيما أشارت مصادر إيطالية أخرى إلى رغبة أحد الأندية القطرية في التعاقد مع اللاعب.

من هو النادي السعودي الذي قد يلعب له بيدرو؟

لاجازيتا لم تكشف هوية النادي السعودي المهتم بخدمات بيدرو، لكن بالنظر لوضع الأجانب في أندية الدوري السعودي الكبيرة، نستطيع استبعاد الهلال والنصر والاتحاد من قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

قائمة المرشحين للتعاقد مع بيدرو من كبار الدوري السعودي تضم الشباب والأهلي، إذ يحتاج الأول لجناح يُعوض به رحيل البرتغالي فابيو مارتينيز بعد انتهاء إعارته من براجا، فيما الثاني يسعى لدعم منظومته الهجومية بجناح هداف وصاحب جودة عالية.

لا يبدو وأن أندية الوسط في الدوري السعودي ستكون قادرة على استقطاب النجم الإسباني خاصة أن راتبه لن يكون قليلًا، بجانب أن طموحاته الرياضية ومسيرته الممتازة ستقوده بالتأكيد للتوقيع مع نادٍ يُنافس باستمرار على الألقاب.

ما هي مسيرة بيدرو في الملاعب الأوروبية؟

بيدرو هو خريج مدرسة لاماسيا، وقد لعب للفريق الأول في برشلونة منذ عام 2008 حتى 2015 حين رحل إلى تشيلسي ومن ثم التحق بصفوف روما صيف 2020 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي وعدم تجديده.

ويحتفظ بيدرو بإنجاز تاريخي حققه مع البارسا وهو إحرازه لهدف واحد على الأقل في 6 بطولات مختلفة محلية وقارية وعالمية موسم 2009-2010، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق مثل هذا الإنجاز.

لعب بيدرو، الذي يُجيد اللعب في مختلف مراكز الهجوم والوسط المهاجم، 40 مباراة مع روما خلال الموسم الماضي، في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7.

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