أين ستشعر بالسعادة خارج برشلونة؟ .. ألفيش يذكّر ميسي بكلماته

ألفيش يستعيد ذكرياته مع ميسي..

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم برشلونة السابق داني ألفيش إن ليونيل ميسي قال له "أين ستشعر بالسعادة بعيدًا عن هنا؟" حين اتخذ قراره بمغادرة النادي الكتالوني قبل 6 سنوات من الآن.

وكان ألفيش قد لعب في صفوف برشلونة منذ 2008 وحتى 2015 وحقق خلال هذه الفترة العديد من الألقاب الجماعية في أفضل فترات النادي الكتالوني على الإطلاق طوال تاريخه.

أجرى داني ألفيس مقابلة مع الجارديان البريطانية، حيث استعرض مسيرته كلها من خلالها، وهي بالطبع ناجحة بكل المقاييس، فهو لاعب كرة القدم الأكثر تتويجًا بالألقاب الجماعية في التاريخ برصيد 41 لقبًا،

وفي حواره كشف ألفيش أيضًا ما قاله ميسي له في خطابه، وأنه يستخدمه لإقناعه بالبقاء في برشلونة، حيث انقلبت الأحوال وبات النجم الأرجنتيني هو المرشح لمغادرة النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري.

وصرح البرازيلي، من بين أشياء أخرى تحدث عنها، أن ليونيل ميسي سأله: "أين ستكون أكثر سعادة في حال لم تكن لاعبًا لبرشلونة؟" . الآن، يريد داني أن يذكره بفعل الشيء نفسه ومواصلة قيادة الفريق الكتالوني، كما فعل لويس سواريز أيضًا.

وأضاف: "ليونيل ميسي ولويس سواريز؟ كانت علاقتهما في الملعب ممتازة، لقد فهما بعضهما البعض بشكل أفضل من أي شخص آخر، ليو كان بمثابة صداع حقيقي لجميع الفرق في العالم، رؤيتهما يتحدثان دائمًا من اللمسة الأولى، ومعرفة مكان الآخر وأين يريد الكرة، جعلهم أساطير. الآن، انفصلت طرقهما".

وأضاف ألفيش بخصوص استمرارية أفضل لاعب كرة قدم في العالم في كامب نو: "لقد أخبرت ميسي عدة مرات الآن وفي أوقات سابقة أنه ولد ليكون لاعبًا في برشلونة وولد برشلونة ليكون ناديه للأبد".

وتابع: "هل يمكنني أن أكون صادقًا؟ أنا نادم على عدم التوقيع مع مانشستر سيتي، لقد اخترت ذلك مع رحيلي عن برشلونة، اللعب في باريس سان جيرمان والندم؟ لا إطلاقاً، أنا لست نادماً على اللعب مع باريس سان جيرمان".

وأردف: "كان الوقت الذي قضيته في فرنسا مذهلاً، ولكن كان في خطئي أنني لن أنجح مع مانشستر سيتي، كانت الصفقة جيدة، لكن حصلت بعض المشاكل الشخصية واضطررت إلى تغيير خططي، لقد طلبت بالفعل السماح من بيب جوارديولا".

وكشف عن اهتمام ليفربول عندما كان لا يزال لاعبًا في إشبيلية قبل الانضمام إلى برشلونة حيث قال: " على وشك التوقيع لليفربول لا أعرف كيف ستكون حياتي، لكن ليفربول أحد أكبر الأندية في العالم".

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يذكر أن ليونيل ميسي وداني ألفيش قدما الكثير معًا كواحدة من أفضل الثنائيات التي شهدتها كرة القدم خلال القرن الحادي والعشرين على الإطلاق في فترة امتدت لـ 7 مواسم تاريخية لكليهما.