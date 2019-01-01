أيمن يونس: ننتظر من لاعبي الزمالك التعويض والرد في الملعب

الفارس الأبيض استهل مشواره في الكونفدرالية بطريقة مخيبة للآمال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أيمن يونس؛ نجم الزمالك الأسبق، أن الفارس الأبيض قدم مباراة سيئة من جميع النواحي أمام جور ماهيا الكيني، موضحًا أن الأداء لم يعكس إمكانيات اللاعبين.

وتلقى الفارس الأبيض الهزيمة بالأمس أمام الفريق الكيني برباعية مقابل هدفين، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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يونس كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "هزيمة وأداء سلبي (لاعبين + جروس) في مباراة جور ماهيا الكيني، نتفق جميعنا؟؟!!، لكن ما هو مؤكد أن الزمالك أفضل مما ظهر عليه بكثير".

وأضاف: "من الصعب أن تتكرر كل هذه الأخطاء في مباراة واحدة قادمة .. ننتظر من لاعبي الزمالك الرد والتعويض في الملعب .. فهم لاعبون كبار ومميزون .. شدوا حيلكم".

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند صفر من النقاط متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة، والتي يتصدرها جورماهيا مقتسمًا المركز الأول مع نصر حسين داي الجزائري برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يأتي في المركز الثالث بيترو أتلتيكو الأنجولي بصفر من النقاط بعد الهزيمة أمام الفريق الجزائري بنتيجة 2-1.