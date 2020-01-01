أيمن يونس: أزمة في قيد المثلوثي وأحداد .. وثنائي خارج القائمة الإفريقية

الزمالك يستعد لنصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش

تحدث أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالنادي الزمالك عن قائمة الفريق في الموسم الجديد خلال الساعات الأخيرة للقيد في الوقت الحالي.

وكان يونس قد تولى رئاسة لجنة الكرة بعضوية أشرف قاسم وعبدالحليم علي ومحاولات لضم أحمد رمزي، بعد رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية: "أزمة واجهتنا في قيد حميد أحداد وحمزة المثلوثي، وقبل الساعة 12 سيتم حل المشكلة وقيدهم بسهولة بالقائمة الإفريقية".

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وأضاف: "أرسلنا قائمتنا الإفريقية وضمت 28 لاعبًا، ولم نقيد كاسونجو ولاعب آخر لن أقول وأكشف عن اسمه في الوقت الحالي".

وأضاف يونس: "أول مهامنا هي تمديد عقد التونسي فرجاني ساسي، وتعديل عقد مصطفى محمد بعد العروض الذي تلقاها، وأيضًا الحفاظ على المغربي أشرف بنشرقي".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها غدًا الثلاثاء، بعد سقوطه في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي منذ أيام.