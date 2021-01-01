موسم الإصابات ... أيمن يحيى بطل الصدمة الجديدة في النصر

النصر عانى من عديد الإصابات هذا الموسم

موسم الإصابات .. وصف قد يُطلق على موسم النصر 2020-2021 بعدما تعددت إصابات نجوم الفريق وأبعدتهم عنه أسابيع وأشهر، وأبرزهم عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وعبد الرحمن العبيد وسلطان الغنام وعبد المجيد الصليهم وعبد الفتاح عسيري.

الوافد الجديد لقائمة "الإصابات الطويلة والصعبة" في النصر هو المهاجم الشاب أيمن يحيى الذي لم يكد يعد للفريق بعد تعافيه من إصابة أبعدته لعدة مباريات إلا وعاودته مجددًا وستُجبره على التواجد خارج الملعب لفترة أطول.

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التفاصيل كشفت عنها صحيفة الرياضية السعودية، التي أوضحت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها يحيى بعد إصابته خلال مواجهة أبها الأخيرة في الدوري السعودي أظهرت تجدد إصابته في عضلات البطن، وهي الإصابة التي كان قد تعرض لها في ديسمبر الماضي.

صاحب الـ19 عامًا كان قد أصيب بفيروس كورونا في بداية الموسم، وبعدها تعرض لإصابة في عضلات البطن أمام الرائد في ديسمبر 2020 أبعدته حتى مواجهة الهلال في السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي.

وقد فضل الجهاز الطبي للنصر آنذاك عدم إجراء عملية جراحية للاعب وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لعلاج تلك الإصابة، لكن التقارير الأخيرة كشفت أن يحيى لم يستجب لتلك الطريقة في العلاج وأصبح مجبرًا على خوض جراحة ستُنهي على الأرجح موسمه مع النصر.

يُذكر أن يحيى لعب هذا الموسم 14 مباراة مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع أربعة.