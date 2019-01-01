أيمن بن محمد: قادرون على التتويج بأبطال إفريقيا.. وانظروا ماذا فعلنا أمام الأهلي

بن محمد يتحدث عن جاهزية الترجي التونسي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أيمن بن محمد ظهير أيسر الترجي التونسي، عن جاهزية فريقه استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الترجي التونسي نظيره الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابًا يوم السبت المقبل 25 مايو الجاري، وإيابًا 31 من نفس الشهر.

وقال أيمن بن محمد في تصريحات لموقع "كووورة": "حسم اللقب الإفريقي سيكون على ملعب رادس إن شاء الله وقادرين على تحقيقه".

وأضاف: "كل شيء متاح في كرة القدم، تلقينا هزيمة في ذهاب النسخة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتوجنا باللقب بعد الفوز في رادس بثلاثة أهداف نظيفة".

وتابع بن محمد: "نحن معتادين على اللعب وسط جماهيرنا الكبيرة، ولن نتأثر بمشجعي الوداد ونسعى لتقديم نتيجة إيجابية تسهل من مهمة لقاء الإياب".

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ويسعى الترجي لتحقيق اللقب الثاني على التوالي، على الجانب الأخر، يرغب الوداد لاستعادة البطولة بعد أن توج بها العام قبل الماضي.