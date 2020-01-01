أياكس يقرر فسخ تعاقد عبد الحق نوري عقب استفاقته من الغيبوبة

نادي أياكس يقرر فسخ تعاقد عبد الحق نوري بالرغم من استفاقته من غيبوبته ويبدأ في البحث عن سبل أخرى لمساعدته.

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن نادي أياكس يريد فسخ تعاقد لاعبه عبد الحق نوري الذي استفاق لتوه من غيبوبه دامت لما يقارب الثلاث سنوات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليجراف" والتي أكدت أن النادي لا يملك خيارًا آخر في الوقت الحالي سوى إنهاء تعاقد اللاعب.

ويواجه أياكس مشكلة في عقد اللاعب، حيث يتوجب عليه فسخه قبل الأول من شهر أبريل وإلا سيتم تجديده بشكل تلقائي وهو ما لا يتناسب مع احتياجات النادي.

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واستمر أياكس طوال فترة الغيبوبة التي عانى منها اللاعب في تجديد تعاقده ومنحه راتبه السنوي والتكفل بمصاريف علاجه قبل أن يستفيق هذا الأسبوع.

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وسيعلن نادي أياكس بشكل رسمي غدًا عن قائمة اللاعبين الذين سيتم تجديد تعاقدهم تلقائيًا وسيتم تسجيلهم مع الفريق وعمن سيرحلون عن الفريق.

ويبحث النادي في الوقت نفسه عن سبيل آخر يستطيع من خلاله مساعدة اللاعب وتقديم العون له في حياته بعيدًا عن كرة القدم التي قد لا يمارسها من جديد قريبًا.

جدير بالذكر أن نوري لن يكون الوحيد الذي لن يتم تجديد تعاقده فبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن كلاس يان هونتيلار أيضًا سيلقى نفس المصير، حيث تم تخييره بين الرحيل أو إعلان الاعتزال.