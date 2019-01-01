أياكس يُغلق أبواب بايرن ميونخ أمام تين هاج

النادي الهولندي لن يسمح لمدربه بالرحيل عن الفريق

أكد مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس أمستردام الهولندي، أنه سيبذل كل ما لديه للحفاظ على المدرب إيريك تين هاج بمنصبه لفترة طويلة.

اهتمام كبير يلقاه تين هاج من بعض الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها بايرن ميونخ، وسط بحث النادي الألماني عن خليفة لمدربه المؤقت هانز فليك.

ومع ذلك يؤمن أوفرمارس بمقدرة أياكس على إقناع المدرب بالاستمرار، بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثها بالفريق بعد الفوز بلقب الدوري الهولندي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال أوفرمارس في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" الهولندية:"أثق في بقاء تين هاج لموسم آخر بعد نهاية الموسم الحالي ولن نسمح له بالرحيل عن الفريق".

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وأضاف:"نعلم باهتمام العديد من الأندية الكبيرة التي تضعه كمرشح قوي ومحتمل لتدريبها، لكن الباب يظل مغلقاً أمامهم جميعاً في الوقت الحالي".

يذكر أن صاحب الـ49 سنة الذي قاد أياكس للفوز بالدوري للمرة الأولى منذ عام 2015، يرتبط بعقد مع النادي الهولندي حتى 2022.