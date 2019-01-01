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الدوري الإنجليزي الممتاز

أياكس يحصن نجمه من إغراءات فريقه السابق

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Getty/Goal
أرسنال يواصل عملية إعادة البناء بعد انتهاء عصر فينجر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن أياكس رفض فكرة التخلي عن مديره الرياضي مارك أوفرمارس لأرسنال ويعمل على تجديد عقده.

ويبحث أرسنال عن مدير رياضي لشغل المنصب بعد رحيل سفين ميلستات الشهر الماضي بعد اختلاف وجهات النظر مع الإدارة بحسب التقارير.

وأشارت "صن" أن أرسنال على استعداد للتقدم بمبلغ مادي ضخم للنادي الهولندي من أجل التخلي عن مديره الرياضي وإقناعه بالانضمام لصفوفه.

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وقالت الصحيفة إن إدوين فان دير سار، المدير التنفيذي لأياكس، يرفض رحيل أوفرمارس ويعمل على إقناعه بالاستمرار في منصبه ودعمه.

وصنع لاعب أرسنال السابق لنفسه اسماً مع أياكس في منصبه الإدارى بنجاحه في عملية بيع عديد الأسماء اللامعة بمقابل ضخم وآخرهم فرينكي دي يونج إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو.

ويلعب أرسنال أمام ساوثامبتون على ملعب "الإمارات" مساء الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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