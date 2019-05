أياكس يحسم الدوري نظريًا بعد تجاوز أوترخت وهزيمة أيندهوفن

نجح نادي أياكس في الانفراد بصدارة الدوري الهولندي بعد الفوز على أوتراخت بنتيجة 4-1 بينما خسر أيندهوفن من ألكمار بهدف نظيف.

أياكس استقبل هدفًا في الدقيقة الأولى قبل أن ينجح هونتلر في التعادل بالدقيقة 15 ويأتي داني فان دي بيك لتسجيل هدف التقدم قبل ثواني من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قتل دوسان تاديتش المباراة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 75 و80 ليضمن لفريقه النقاط الثلاثة.

أما ألكمار فقد جعل مهمة أياكس أسهل ومنحهم لقب الدوري نظريًا وذلك بالفوز بهدف نظيف على أيندهوفن عن طريق جاس تيل في الدقيقة 49.

