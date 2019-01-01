أياكس يتوج بكأس هولندا بعد الفوز برباعية أمام فيليم

الفريق الهولندي يتوج بأولى بطولاته هذا الموسم في طريقه للفوز بالثلاثية

فيسبوك تويتر محمد عماد

توج فريق أياكس أمستردام بكأس هولندا بعد الفوز على فريق فيليم تيليبورج برباعية دون رد.

افتتح اللاعب المخضرم دالي بليند أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عُمر المباراة، قبل أن يضاعف المخضرم الآخر كلاس يان هونتيلار النتيجة في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

مانشستر يونايتد يُوافق على بيع بوجبا، لكن فقط مقابل هذا العرض

في الشوط الثاني استطاع هونتلار إضافة الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والستين، وذلك قبل تسع دقائق فقط من إحراز أياكس للهدف الرابع عن طريق اللاعب راسموس كريستنسن.

بهذه النتيجة توج أياكس رسميًا بأولى مسابقاته هذا الموسم، بينما لم يحسم الصراع بعد على لقب الدوري بينه وبين غريمه الأزلي أيندهوفن.

كما ينافس أياكس على الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضًا، حيث يستعد لمواجهة توتنهام هوتسبر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يتوج أياكس بالبطولة الأوروبية منذ عام 1995.