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دوري أبطال أوروبا

أياكس يتضرر من الاستخدام الأول لتقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

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Getty Images
ريال مدريد أول من يستفيد من تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

اُستخدمت لأول مرة تقنية الفيديو "VAR" بدوري أبطال أوروبا بمباراة، في تاريخه بعد اعتمادها بشكل رسمي.

وجاء استخدام التقنية للمرة الأولى، لتبدأ مع مباراتي اليوم الأول من دور الـ16 من المسابقة الأقوى في العالم للأندية.

ولم يلجأ حكام مباريات الأمس، روما ضد بورتو، وكذلك مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، لتقنية الفيديو.

إلا أن الحكم دامير سوكمينا، لجأ للتقنية، من أجل التأكد من صحة هدف أياكس الأول في شباك ريال مدريد، والذي سجله الأرجنتيني تاليفيكو في الدقيقة 38.

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وبعد احتساب الهدف، عاد الحكم ليرفض احتسابه بسبب خطأ لصالح الحارس تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد.

وتطبق تقنية الفيديو للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، بعد مطالب من كبار الأندية الأوروبية باستخدام التقنية.

وأصبحت تقنية الفيديو أساسية في الدوريات الكبرى وأبرزها الإسباني، والإيطالي، الألماني، الفرنسي، كما سيتم تطبيقها الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي.

وسبق للفيفا أن طبق التقنية في بطولاته سابقًا وآخرها بكأس العالم روسيا 2018، ومن قبلها كأس القارات وبطولات الشباب.

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