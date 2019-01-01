أياكس يتضرر من الاستخدام الأول لتقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد أول من يستفيد من تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اُستخدمت لأول مرة تقنية الفيديو "VAR" بدوري أبطال أوروبا بمباراة، في تاريخه بعد اعتمادها بشكل رسمي.

وجاء استخدام التقنية للمرة الأولى، لتبدأ مع مباراتي اليوم الأول من دور الـ16 من المسابقة الأقوى في العالم للأندية.

ولم يلجأ حكام مباريات الأمس، روما ضد بورتو، وكذلك مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، لتقنية الفيديو.

إلا أن الحكم دامير سوكمينا، لجأ للتقنية، من أجل التأكد من صحة هدف أياكس الأول في شباك ريال مدريد، والذي سجله الأرجنتيني تاليفيكو في الدقيقة 38.

وبعد احتساب الهدف، عاد الحكم ليرفض احتسابه بسبب خطأ لصالح الحارس تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد.

NO! Skomina denies Tagliafico's goal after consulting with the VAR.#UCL #ajarea — AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) February 13, 2019

وتطبق تقنية الفيديو للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا، بعد مطالب من كبار الأندية الأوروبية باستخدام التقنية.

👈يبدو أن متعة دوري الأبطال تبدأ في الأشواط الثانية فقط !



بالأمس انتهت الأشواط الأولى من المباريات بدون أهداف 0⃣

والآن انتهت أيضًا الأشواط الأولى بدون أهداف 0⃣



ننتظر بالتأكيد ما سيحدث في الشوط الثاني 👇

أياكس 🆚 ريال مدريد

توتنهام 🆚 دورتموند pic.twitter.com/uGh1DrBdrQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وأصبحت تقنية الفيديو أساسية في الدوريات الكبرى وأبرزها الإسباني، والإيطالي، الألماني، الفرنسي، كما سيتم تطبيقها الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي.

وسبق للفيفا أن طبق التقنية في بطولاته سابقًا وآخرها بكأس العالم روسيا 2018، ومن قبلها كأس القارات وبطولات الشباب.