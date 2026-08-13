بعد ماركوس ليوناردو .. أياكس يفكر في تعويض جودتس بصفقة من دوري روشن!

تقدم نادي أياكس بطلب استفسار إلى نادي الاتحاد بشأن ستيفن بيرغوين. وقد بحث النادي الأمستردامي إمكانية إعادته إلى ملعب «يوهان كرويف أرينا»، وفقًا لما علمه منير بوالين.

وذكرت مجلة «فوتبال إنترناشونال» يوم الثلاثاء أن بيرغوين قد يغادر نادي الاتحاد مقابل جزء بسيط من ثمن شرائه (21 مليون يورو).

وأبدى أياكس اهتمامه بالجناح الأيسر، الذي قد يحل محل ميكا جودتس في حال بيعه.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يعود بيرغوين إلى أمستردام. وفقًا لبوالين، فقد غيّر نادي الاتحاد موقفه، ولا يزال بإمكان المهاجم تمديد عقده الذي ينتهي قريبًا في السعودية.

ويجري النادي حالياً مفاوضات معه بشأن عقد جديد يمتد حتى منتصف عام 2028 أو حتى 2029. وهذا يجعل مستقبل بيرغوين يبدو متجهاً نحو البقاء في السعودية، على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليه الموافقة على العرض.

ويضيف بوالين أن عدة أندية أوروبية أبدت اهتمامها باللاعب السابق في صفوف بي إس في وتوتنهام هوتسبير وأياكس، لكنها خرجت جميعها خالية الوفاض في محاولة التعاقد مع اللاعب الذي يعد أغلى صفقة في تاريخ النادي الأمستردامي (32 مليون يورو).