أياكس بطلاً للسوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه

الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام يتوج بالثلاثية المحلية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أياكس أمستردام بطل الثنائية المحلية على أيندهوفن وصيف الدوري بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر الهولندي.

بدأ أياكس بتشكيل مكون من: أونانا – فيلتمان – شورس – مارتينيز – ديست – مارين – بليند – فان دي بيك – تاديتش – بروميس – دولبرج

فيما دفع أيندهوفن بكل من: زويت – دوفريس – لوكاسن – بوسكالي – ساديلك – روزاريو – هندريكس – بروما – بيرجوين – جاكبو – لاميرس

ودخل أياكس هذا اللقاء مجرداً من نجميه فرنكي دي يونج وماتيس دي ليخت، حيث انتقل الأول إلى برشلونة والثاني إلى يوفنتوس.

وكان اياكس قد توج بالثنائية المحلية، حيث فاز بنهائي الكأس على حساب فيليم بنتيجة 4-0، كما توج بالدوري بفارق 3 نقاط عن وصيفه أيندهوفن الذي خاض مباراة السوبر بتلك الصفقة.

البداية أتت سريعة للغاية في الدقيقة الأولى، بتمريرة من دوني فان دي بيك وصلت إلى كاسبر دولبرج في وضعية سانحة للتسجيل، بعد مرور 35 ثانية على وجه الدقة من هذه المباراة.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى مارك فان بوميل مدرب أيندهوفن تبديلين بنزول دونيل مالين بدلاً من بروما، وإريك جويتيريز بدلاً من جوريت هندريكس.

ثاني الأهداف أتى في الدقيقة 53 بتوقيع داني بليند، من متابعة قوية لتسديدة اصطدمت بالدفاع ووصلته خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 59 أجرى إريك تين هاج مدرب أياكس تبديلين، بنزول حكيم زياش ولاس شونه بدلاً من كوينسي بروميس وليساندرو مارتينيز.

على الناحية الأخرى اختتم فان بوميل تبديلاته بنزول الجناح المكسيكي هيرفينج لوزانو على حساب ستيفن بيرجوين في الدقيقة 60.

بذلك يتوج أياكس بكأس السوبر للمرة التاسعة في تاريخه، عقب 1993 و1994 و1995 و2002 و2005 و2006 و2007 و2013.

يذكر أن أيندهوفن يظل أكثر الفرق تتويجاً بهذا اللقب، حيث فاز به في 11 مناسبة آخرها عام 2016.