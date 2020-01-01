أياكس يعلن تفاصيل إصابة زياش

إصابة قوية للنجم المغربي

أعلن أياكس عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه المغربي حكيم زياش مطلع الأسبوع الجاري في مباراة سبارتا روتردام لحساب الدوري الهولندي.

وعادت منافسات الدوري في هولندا هذا الأسبوع بعد توقف للعطلة الشتوية، وحقق أياكس انتصاراً صعباً على سبارتا بهدفين لواحد.

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وقال العملاق الهولندي أن زياش تعرض لتمزق في عضلات الساق أثناء اللقاء الأخير، والذي شارك فيه لمدة 60 دقيقة، ثم غادره بداعي الإصابة.

وأوضح البيان أن الفحوصات أوضحت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب في الأسابيع القادمة، دون أو يوضح المدة المحددة لابتعاده عن اللقاءات.

وأثار صانع الألعاب المغربي الجدل مؤخراً بتصريحاته عن الأجواء في عالم كرة القدم السلبية، والتأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعية. طالع هنا.

وخاض زياش حتى الآن 29 مباراة بكل المسابقات مع النادي، مسجلاً تسعة أهداف وصانعاً 12، مما يجعل غيابه مؤثراً عن حامل لقب الثنائية المحلية.