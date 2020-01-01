أونزي : ميسي السبب وراء توتر زملائه ومارادونا فقد 8 كيلو من أجل ريال مدريد

تحدث عن رأيه في تجربة رونالد كومان مع برشلونة

يعتقد خوان كارلوس أونزي، المدرب المساعد السابق، أن مستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يضع الكثير من الضغوط على باقي اللاعبين بالفريق.

أونزي توقف مؤخرًا عن العمل بمجال التدريب بسبب المرض، بعد تجربة قصيرة مع جيرونا، حيث رحل عن النادي في أكتوبر 2019.

صاحب الـ53 سنة تحدث لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عن خبرة العمل مع ميسي، وكذلك تجربته مع الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وقال عن معركته ضد مرض التصلب الجانبي الضموري:"لقد ساعدني على التعامل مع المواقف الصعبة وتقبلها كجزء من حياتي، عشت حياة طموحة ومادية للغاية، ربما الآن حان الوقت للاستمتاع بالأشياء الأساسية".

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رأيه في موقف ليونيل ميسي:"ما أبقى ميسي مستمرًا في الملاعب هو الطموح، وهذا يستسلزم لحظات من التوتر، فهو يطلب من نفسه المزيد، وهذا ما يضع بعض اللاعبين من حوله تحت الكثير من الضغوط التي قد لا يمكنهم تحملها".

وأما عن عدم تفكير برشلونة في التعاقد معه:"الانتقال لفريق بعد الفوز بالألقاب أكثر تعقيدًا مما لو توقفت عن الفوز، عندما جئت كمساعد للويس إنريكي كان هذا الوقت المناسب، الوصول إلى برشلونة صعب دائمًا".

الفارق بين فيكتور فالديز وإيكر كاسياس:"كان بإمكان واحد فقط اللعب مع منتخب إسبانيا وقتها، أعتقد أن فيكتور كان أكثر اكتمالاً من كاسياس، ولكن الأخير لديه موهبة ربانية".

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تجربته مع دييجو أرماندو مارادونا:"كان علينا اللعب ضد ريال مدريد في وقت قريب من أعياد الميلاد، ذهب لقضاء عطلة مع عائلته ورأيناه بعد 7 أيام، المفاجأة كانت بفقدانه ثمانية كيلو من وزنه، حيث قال إنه كان يأكل اللحوم النيئة فقط من أجل الاستعداد للمباراة".

رحيل ميسي ومستوى برشلونة مع رونالد كومان:"أعتقد أنه يدير الفريق بشكل جيد، وبالنسبة لميسي فقد فوجئت بقرار رحيله، أتوقع أن تكون لديه أسباب مهمة جدًا لاتخاذ هذا القرار".

وفي نهاية حديثه تطرق أونزي إلى استمرار دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد لفترة طويلة، وإعجابه بالعمل الذي يقوم به مع النادي الإسباني.