إيمري: أوزيل هام لخطتي ولا وقت للندم على رامسي

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يؤكد على أهمية تواجد الألماني مسعود أوزيل في صفوف النادي ويرفض التوقف عند آرون رامسي للندم على رحيله ليوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شدد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال على أهمية اللاعب الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب المدفعجية في خطته خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن أوزيل لاعب هام بالنسبة له، وأنه لا يملك وقت للندم على رحيل آرون رامسي المنتظر.

الصحافة العالمية – صلاح لا يمكن إيقافه لكن هل يستمر في التمثيل؟

وقال إيمري: "مسعود أوزيل كان يمكنه أن يشارك يوم السبت الماضي لكننا قررنا ألا ندفع به في تلك المباراة، لقد تحدثت معه وأردته أن يكون جاهزًا للمباراة والمباريات المقبلة أيضًا مثل بقية اللاعبون".

وأضاف: "ضد تشيلسي كنت سأكون واثقًا فيه لو شارك، أعتقد أنه سيقدم ما نريده بالضبط، وفي المباريات المقبلة سنكون في حاجة لكل لاعب في الفريق، ولقدرات أوزيل الكبيرة".

نيمار: في حال أردت الرحيل عن باريس سأقول.. وعلى النقاد أن يهدأوا قليلًا

وعن وضع آرون رامسي قال إيمري: "لقد تحدثنا عن أمر رامسي منذ ثلاثة أشهر، وفي الوقت الحالي كل شيء انتهى بالنسبة له وبالنسبة للنادي".

واختتم تصريحاته: "بكل تأكيد مستقبله مهم بالنسبة له ولعائلته، لكن من الهام للغاية أيضًا بالنسبة لنا أن يظل بذلك التركيز خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة له، وأن يلعب كما لعب أمام تشيلسي".

جدير بالذكر أن رامسي كان قد توصل لاتفاقًا مع يوفنتوس الإيطالي وسينضم له مجانًا في الصيف المقبل عقب انتهاء تعاقده مع أرسنال.