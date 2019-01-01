أوناي إيمري للاعبي آرسنال: تحلو بروح رافائيل نادال

تحلو بروج رافائيل نادال.. أوناي إيمري يوجه رسالة للاعبي آرسنال قبل مواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وجه المدرب الإسباني أوناي إيمري رسالة إلى لاعبي فريقه آرسنال قبل 4 أيام من المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

وسيواجه آرسنال جاره اللدود آرسنال في المباراة النهائية للدوري الأوروبي الأربعاء المقبل في نهائي سيقام في أذربيجان.

وقبل المباراة، وفي ظل استعدادات لاعبي الفريقين للمباراة النهائية، فضل أوناي إيمري اللعب على الجانب النفسي مع لاعبيه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وقال إيمري للاعبيه إن الفوز بالمباراة سيؤدي إلى نجاح موسم الفريق، مؤكدًا أن الفوز يعد أولوية للفريق.

وخلال رسالته للاعبين، قال إيمري للاعبيه إن عليهم التحلي بروح أسطورة التنس رافائيل نادال فيما يتعلق بإصراره على الفوز.

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يذكر أن آرسنال سيلعب النهائي الأوروبي الأول له منذ 13 عامًا، حيث لعب نهائي دوري أبطال أوروبا في 2006 أمام برشلونة.