أوناي إيمري: لا بديل عن الفوز باليوروباليج

أوناي إيمري يتحدث قبل مواجهة تشيلسي وآرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال إن الهدف الأول والأهم هو الفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعده يأتي أي شيء.

وينتظر الجميع انطلاق المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وآرسنال في المباراة النهائية للدوري الأوروبي والذي ستستضيفه دولة أذربيجان.

وقبل المباراة، تحدث أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال، حيث أكد أنه لا بديل عن الفوز بالمباراة، أيًا كانت صعوبتها وتعقيدها.

وأضاف: "نحاول أن نلعب كرة قدم جميلة، وهذا ما ظهر خلال الموسم على المستوى المحلي والأوروبي، كما نحاول الظهور بشكل جيد في جميع المواجهات"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وتابع: "قدمنا مشوارًا جيدًا خلال البطولة، حيث فزنا على خصوم أقوياء واستطعنا عبور محطات لم يراهن الكثير على قدرتنا خلالها"

وحول صعوبة مواجهة تشيلسي قال إيمري: "نعلم أن تشيلسي خصمًا صعبًا، لقد واجهناه في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراتين وكانتا معقدتين"

وأضاف: "لكل فريق دوافعه، ونحن سنلعب من أجل الفوز وهم كذلك، ولكننا لن نفكر إلا في التتويج بالبطولة، نشعر أننا نستحق ذلك"

وعن بيتر تشيك قال: "قررت أن يكون أساسيًا لأنه لعب مباريات جيدة في الفترة الأخيرة وساعد الفريق كثيرًا في الوصول إلى ما وصل إليه"

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يذكر أن آرسنال تأهل للمباراة النهائية على حساب فالنسيا الإسباني في الدور نصف النهائي، بينما تأهل تشيلسي على حساب أينتراخت فرانكفورت.