أوناي إيمري: اقتربنا الآن من التأهل لدوري أبطال أوروبا

إيمري يعرب عن سعادته بعد انتصار آرسنال على هادرسفيلد تاون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب المدرب الإسباني أوناي إيمري عن سعادته عقب انتصار فريقه آرسنال على مضيفه هادرسفيلد تاون واقترابه من المراكز الأربعة الأولى.

وكان آرسنال قد ألحق الخسارة بهادرسفيلد تاون بثنائية مقابل هداف واحد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدروي الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، صرح أوناي إيمري أنه سعيد بتحقيق الانتصار في هذه المباراة الصعبة، والتي قربت الفريق أكثر من المركز الرابع.

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وقال إيمري: "المنافسة على الدوري الأوروبي وعلى تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا هي أهدافنا بالنسبة للموسم الحالي"

وأضاف: "أعتقد أننا قريبين الآن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، هذا ما يجب أن نبرهن عليه خلال الجولات المتبقية من الدوري"

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يذكر أن آرسنال يحتل الآن المركز السادس، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد.