أونانا يفسر .. لماذا أعطى ظهره لبرشلونة وباريس سان جيرمان؟

الحارس الكاميروني يكشف الكواليس

اعترف الحارس الكاميروني أندريه أونانا، بأنه تلقى عرضًا للعودة لناديه السابق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أنه فَضل البقاء مع ناديه الحالي أياكس.

ولفت كذلك إلى أنه كان مطلوبًا في باريس سان جيرمان بعد رحيل جيانلويجي بوفون، لكنه لم يوافق على الفكرة، ما جعل النادي الباريسي يحول أنظاره تجاه حامي عرين ريال مدريد السابق كيلور نافاس.

وعندما سُئل ابن أكاديمية لا ماسيا عن إمكانية عودته للبرسا، أجاب لشبكة RMC "برشلونة عاد لطلبي في فصل الصيف، إنه بيتي وكنت جزءً من هذا النادي، ويريدون دائمًا أبناء النادي، لكن الوقت لم يكن مناسبًا للعودة".

وأضاف"ربما أجد صعوبة في الحصول على فرصة أخرى، لذا شعرت أن الوقت لم يكن مناسبًا للقيام بذلك في فصل الصيف".

الليلة 🤩



كلوب بروج 🆚 باريس سان جيرمان

جالطة سراي 🆚 ريال مدريد



أولمبياكوس 🆚 بايرن ميونخ

توتنهام 🆚 النجم الأحمر



شاختار دونيتسك 🆚 دينامو زغرب

مانشستر سيتي 🆚 أتلانتا



أتليتكو مدريد 🆚 باير ليفركوزن

يوفنتوس 🆚 لوكوموتيف موسكو#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3lGBOkjY5R — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 22, 2019

وبخصوص العرض الباريسي، قال "نعم تلقيت عرضًا من باريس سان جيرمان، وأجروا مناقشات مع وكيل أعمالي، وقد أخبرني .. الناس في باريس يريدون التوقيع معك؟ وكنت مشدودًا بتطور المحادثات، لم الأمور لم تتم مع وكيل عمالي".