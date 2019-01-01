أونانا: طبيعي أن نجد أخطاء للحكام في مباراة لريال مدريد

الحارس الكاميروني يعبر عن غضبه من حكم مباراة ريال مدريد ويؤكد إمكانية انضمام دي ليخت لبرشلونة

انتقد أندري أونانا، حارس مرمى أياكس، حكم مباراة ريال مدريد مؤكدًا اقتراب ماتياس دي ليخت من برشلونة.

أياكس خسر على أرضه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من ريال مدريد بهدفين لهدف في مباراة شهدت إلغاء هدف للفريق الهولندي بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

وقال أونانا في تصريحات صحفية: "نحن غاضبون، ولكن هذه كرة القدم وهناك الكثير من الأشياء خارج سيطرنا، كنا نعلم جيدًا قبل مواجهة ريال مدريد أنّ هذه الأمور قد تحدث".

وتابع: "الميرينجي فريق كبير ولديه لاعبون بجوده عالية ونحن أصغر سنًا وأقل خبرة، ولكن لا تزال لدينا فرصة في الإياب رغم صعوبة الفوز على ريال مدريد".

في غياب كين وديلي ألي.. يان فيرتونخين يقود توتنهام لفوز كبير على دورتموند ويضع قدمًا في دور الـ16 🔝 pic.twitter.com/ePsDjDFloa — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

حارس برشلونة السابق أشاد بالمتسوى الذي ظهر به فرينكي دي يونج مؤكدًا أنّه قدّم مباراة جيدة رفقة الفريق ولا يزال لديه مساحة هائلة للتطور.

واختتم: "أعتقد أنّ ماتياس دي ليخت قد يرحل أيضًا لبرشلونة. النتيجة غير عادلة لكننا سنحاول في الإياب ونتمسك بكل الحظوظ".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أوضح سبب إلغاء هدف أياكس وسر الاستعانة بتقنية حكم الفيديو.