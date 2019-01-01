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دوري أبطال أوروبا

أونانا: طبيعي أن نجد أخطاء للحكام في مباراة لريال مدريد

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Getty Images
الحارس الكاميروني يعبر عن غضبه من حكم مباراة ريال مدريد ويؤكد إمكانية انضمام دي ليخت لبرشلونة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتقد أندري أونانا، حارس مرمى أياكس، حكم مباراة ريال مدريد مؤكدًا اقتراب ماتياس دي ليخت من برشلونة.

أياكس خسر على أرضه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من ريال مدريد بهدفين لهدف في مباراة شهدت إلغاء هدف للفريق الهولندي بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

وقال أونانا في تصريحات صحفية: "نحن غاضبون، ولكن هذه كرة القدم وهناك الكثير من الأشياء خارج سيطرنا، كنا نعلم جيدًا قبل مواجهة ريال مدريد أنّ هذه الأمور قد تحدث".

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وتابع: "الميرينجي فريق كبير ولديه لاعبون بجوده عالية ونحن أصغر سنًا وأقل خبرة، ولكن لا تزال لدينا فرصة في الإياب رغم صعوبة الفوز على ريال مدريد".

حارس برشلونة السابق أشاد بالمتسوى الذي ظهر به فرينكي دي يونج مؤكدًا أنّه قدّم مباراة جيدة رفقة الفريق ولا يزال لديه مساحة هائلة للتطور.

واختتم: "أعتقد أنّ ماتياس دي ليخت قد يرحل أيضًا لبرشلونة. النتيجة غير عادلة لكننا سنحاول في الإياب ونتمسك بكل الحظوظ".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أوضح سبب إلغاء هدف أياكس وسر الاستعانة بتقنية حكم الفيديو.

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