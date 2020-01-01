أونانا: لو أراد برشلونة ضمي فلن أتردد في الموافقة

حارس أياكس قد يهدد مستقبل تيرشتيجن في برشلونة

أكد أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس الهولندي، أنّه لا يمانع العودة إلى صفوف برشلونة حال قرر النادي الكتالوني التعاقد معه.

برشلونة يواجه صعوبة في تمديد عقده حارسه الحالي، مارك أندريه تيرشتيجن، مما قد يجعله يخطط لإعادة أونانا.

وقال الحارس الكاميروني في تصريحات لصحيفة "كانال بلس" الفرنسية: "من الصعب معرفة ما قدم يحدث في المستقبل، فحتى الآن أنا حارس في أياكس ولم أتحدث مع وكيل أعمالي بشأن هذا الأمر حتى الآن".

المزيد من الفرق

وتابع: "علاقتي جيدة بنادي برشلونة ولا أزال التواصل مع زملائي السابقين هناك، لا يمكن نسيان الفترة التي قضيتها في اللاماسيا والتعامل مع مدربيني السابقين وكذلك الرؤوساء".

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة تشيلسي في التعاقد مع أونانا وعلى استعداد لدفع مبلغ 25 مليون يورو للحصول على خدمات صاحب الـ 24 عامًا.

أونانا لعب في اللاماسيا بين 2010 و2014 ولم يتم تصعيد إلى الفريق الأول بل رحل إلى أياكس الهولندي.

وبجانب تشيلسي، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي بين المرشحين للتعاقد مع أونانا.