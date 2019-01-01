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أومتيتي ينتظم في تدريبات برشلونة ويرغب في اللعب ضد ليون

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عودة أومتيتي للتدريبات الجماعية للفريق الكتالوني. هل يلعب ضد ليون؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عاد صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، للانتظام بصورة كاملة في تدريبات برشلونة الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة ريال بلد الوليد يوم السبت المقبل.

أومتيتي تعرض لإصابة في أول الموسم وتجددت أمام أتلتيكو مدريد.

أومتيتي عن مشاركته ضد ليون: إن شاء الله

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ أومتيتي تدرب بصورة طبيعية مع المجموعة ويبدو أنّه تعافى بصورة نهائية من الإصابة.

وأوضحت أنّ مشاركة اللاعب في لقاء بلد الوليد محل شك ومن الصعب تواجده في المباراة إلا أنّه يرغب في خوض مواجهة ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

الصحفية أشارت إلى أنّ لحاق اللاعب بمواجهة ليون قد يكون صعبًا للغاية ولكنّه قد يشارك أمام إشبيلية ثم ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك وكذلك الدوري.

ويعاني برشلونة مع غياب آرتور للإصابة عن مواجهة بلد الوليد ولن يخوض لقاء ليون أيضًا.

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