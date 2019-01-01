الانتقالات
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

أومتيتي يتدرب على العشب ويقترب من العودة للمباريات

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أومتيتي قد يخوض المباريات أسرع من المتوقع بعد استجابته للعلاج بصوة جيدة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

شارك صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، في تدريبات الفريق الكتالوني منفردًا صباح اليوم، الخميس، مما يشير لاقتراب عودته للملاعب.

أومتيتي لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط وغاب عن الفريق للإصابة.

وقال الموقع الرسمي للنادي الكتالوني إنّ الفرنسي بدأ يتدرب على العشب ولكن منفردًا مع متابعة دقيقة من الأخصائيين في النادي.

 وأوضحت أنّ ركبة اللاعب بدأ تتماثل للشفاء ومن المتوقع عودته قريبًا وقد يتدرب مع المجموعة خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت إلى أنّ أومتيتي لن يخضع للعملية الجراحية وحالته الآن أفضل من وقت سابق.

اللاعب الفرنسي سافر إلى الدوحة للخضوع إلى العلاج بعد رفضه إجراء العملية الجراحية.

إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، سبق وأكد أنّ أومتيتي سيعود قبل انتهاء الموسم.

وكان أومتيتي قد غاب عن برشلونة منذ التعادل مع أتلتيكو مدريد (1-1) في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإصابة في ركبته اليسرى.

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