أومتيتي يتخلف عن بعثة برشلونة استعداداً لمحاكمته

أومتيتي سيحاكم صباحاً ويلعب مساءً أمام بلباو

ينتظر الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الإسباني جلسة محاكمته غداً الخميس أمام أحد المحاكم في كاتلونيا.

أومتيتي رُفعت ضده دعوى وتم مطالبته بدفع مبلغ 138 ألف يورو، بسبب تدميره منزل قد دمره أثناء استئجاره.

ويستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة فريق أتليتكو بلباو غداً، في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

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وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن اللاعب يشهر أنه ضحية للابتزاز المالي لأنه في بداية الأمر وافق على دفع 100 ألف يورو لملاك المنزل، إلا أنهم طلبوا بعد ذلك 80 ألف يورو أخرى ولذلك سيلجأ الطرفين إلى المحكمة.

أومتيتي لن يتمكن من الذهاب مع فريقه إلى بلباو لكنه سيلحق بهم بعد انتهاء المحاكمة والتي ستبدأ في الساعة الحادية عشر صباحاً.

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وقال كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هذه مسألة شخصية تخص أومتيتي فقط، يجب أن يكون إيجابي ويرى الأمور بمنظر جيد.

واختتم: "سيسافر ومن الممكن أن يشارك سيتأخر قليلاً وهذا لن يعيقه على الوجود معنا وأن يكون بجاهزية كاملة للمباراة".

يذكر أن برشلونة نجح في الصعود إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ليجانيس في ثمن النهائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.