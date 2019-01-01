أومتيتي جاهز لمواجهة ليون بعد تعافيه من الإصابة

مدافع برشلونة صامويل أومتيتي يتحضر لمواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

عاد اللاعب صامويل أومتيتي لقائمة فريق برشلونة لمواجهة فريق أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

المدافع الفرنسي كان قد غاب عن المشاركة في المباريات مع الفريق الكتالوني منذ مواجهة أتلتيكو مدريد في اللقاء الذي انتهى بهدفٍ لكل فريق في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وذلك بسبب الإصابة بالركبة.

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وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى القائمة التي تضم 21 لاعبًا المسافرة لفرنسا لمواجهة ليون.

وكان أومتيتي المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا العام الماضي، قد انضم لبرشلونة قادمًا من فريق أولمبيك ليون عام 2016.

وعن عودته قال أومتيتي: "أنا سعيد جدًا باللعب أمام الفريق الذي لعبت له وتكونت كلاعب، وسأظل دائمًا أمثله، عندما أوقعتنا القرعة في مواجهة ليون كنت في العاصمة القطرية الدوحة لمعالجة ركبتي، وقتها شعرت بالسعادة وأتطلع لمواجهة الناس التي ساعدتني على التطور كلاعب".