أول مران لـ"ميلوفيتش" مع أهلي جدة.. الفريق يستعد لمواجهة الفيحاء

ميلوفيتش يقود التدريب الأول لأهلي جدة

قاد الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني الجديد لأهلي جدة تدريبات الفريق لأول مرة بعد تقديمه رسميًا في مؤتمر صحفي عصر اليوم.

كان الأهلي قد أعلن رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني بسبب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة ونتائج مخيبة للآمال.

وأكد الصربي على سعادته بتولي تدريب الأهلي وأنه أصبح بيته الثاني وسيقوم بتقديم مجهوده من أجل عودة الفريق للتألق والانتصارات.

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وتواجد ميلوفيتش في المران الأول للفريق بعد المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، حيث سعى للبداية الحماسية والقوية في التدريبات.

ووجه ميلوفيتش بعض التعليمات للاعبي الأهلي في أول اجتماع بينهم من أجل وضع بعض الأسس الذي سيسير عليه الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة المقبلة.

ويحتل الراقي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة خلف النصر والهلال.