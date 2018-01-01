أول لاعب في تاريخ النصر - أرقام مميزة حققها حمدالله بعد الـ"سوبر هاتريك"

عبد الرزاق حمدالله سجل سوبر هاتريك قاد به فريقه النصر للفوز على الرائد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي النصر، الفوز على نظيره الرائد، بأربعة أهداف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المغربي عبد الرزاق حمدالله، استطاع أن يسجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، قاد بهم فريقه لتحقيق الانتصار.

"سوبر هاتريك" حمدالله حقق العديد من الأرقام، أبرزها..

حمدالله أصبح أول لاعب في تاريخ نادي النصر، يسجل "سوبر هاتريك" في الدوري السعودي للمحترفين.

ثامن لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة.

المهاجم المغربي رابع لاعب في تاريخ نادي النصر، يسجل هاتريك في دوري المحترفين السعودي، بعد أحمد موسى ومحمد السهلاوي وألتون.

وجاءت إحصائيات حمدالله خلال المباراة، وفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات كالآتي: