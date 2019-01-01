أول تعليق من فريد عقب عنصرية ديربي مانشستر

الشرطة ألقت القبض على المشجع صاحب السلوك العنصري اليوم

أبدى فريد متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، أسفه بسبب التصرف العنصري الذي حدث نحوه بالأمس في ديربي مانشستر.

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي بالأمس في الدوري الإنجليزي، قيام أحد الجماهير بإصدار أصوات عنصرية تجاه فريد وبعض اللاعبين الآخرين.

الشرطة الإنجليزية، ألقت اليوم القبض على المشجع صاحب الـ 41 عاماً، نظير ارتكابه جريمة تتعلق بالنظام العام.

وقال فريد حول أحداث الأمس في تصريحات صحفية: "من المؤسف أن يحدث هذا الأمر، شيء محزن لون البشرة لا يهم، يجب ألا نعطيهم الاهتمام".

وواصل: "هذا شيء صعب، نحن نريد فقط أن نلعب كرة القدم ونبذل جهدنا لإسعاد جماهيرنا وفريقنا".

ومن جانبها رفضت إدارة مانشستر سيتي الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة، وشددوا على تعاونهم مع الشرطة لضبط كل المتسببين في تلك الحوادث.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين لهدف، عن طريق ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيل لليونايتد ونيكولاس أوتاميندي لصالح سيتي.