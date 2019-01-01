سولشار: لا أهتم بالأرقام وطريقة لعبنا ستصل بنا حيث ننتمي

أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أنه غير مهتم بالأرقام القياسية وكل ما يركز عليه هو طريقة لعب الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه غير مهتم بالأرقام القياسية طوال فترة تدريبه للفريق رغم اقترابه من تحطيم بعضها.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" على لسان سولشار في رد منه على قربه من تحطيم رقم مات باسبي بالفوز في أول ست مباريات له كمديرًا فنيًا.

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وقال سولشار: "أنا لا أهتم، ليس في الوقت الحالي، يمكنني أن أنظر للأرقام القياسية التي أملكها ولمدة 20 عامًا، لكن الوقت الحالي غير مناسب".

وأضاف: "عندما أكون في مكان لا أنظر للخلف أبدًا، ليست هذه هي طريقته، أبدًا لن أفعل ذلك بتلك الطريقة تحت أي ظرف".

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وأكمل: "لن أقول إن أحد المراكز الأربعة الأولى هو هدفنا، لأن ضمن أهدافي الوصول لطريقة لعب معينة، طريقة اللعب ستضعنا حيث ننتمي وحيث يجب أن نكون في النهاية، كل شيء يعتمد على طريقة اللعب".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه نظيره توتنهام على ملعب ويملبي الأسبوع القادم ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.