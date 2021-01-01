أولى الضربات .. لابورتا يفقد نائبه وخبيره الاقتصادي

بداية الأزمات في برشلونة

تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن رحيل نائب رئيس برشلونة الجديد وخبيره الاقتصادي جاومي جيرو في الأيام الأولى لولايته بالنادي الكتالوني.

جوان لابورتا فاز رسمياً الأسبوع الفائت بانتخابات برشلونة، ليتولى رئاسة مجلس الإدارة للمرة الثانية عقب فترته الأولى في 2003 وحتى 2010.

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وقالت "La Vanguardia" إن الأزمة الأولى لعهد لابورتا حدثت السبت في اجتماع مجلس إدارة النادي بتعيين رافائيل يوستي وليس جيرو.

جيرو بحسب "موندو" كان الخبير الاقتصادي للابورتا، وهو من مرر خطته الاقتصادية التي جعلت الليجا تعطيه الموافقة على تعيينه.

وظهر جيرو كممثل عن الرئيس الحالي في عدة مناظرات قبل الانتخابات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمور المالية، ولعب دوراً مهماً في حملته بحسب التقارير.

وأوضح التقرير أن السبب في عدم تعيين جيرو رسمياً هو صعوبة توفيقه بين عمله الأساسي في المجال المصرفي وذلك الخاص بالنادي الكتالوني.

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وأكدت صحيفة "ARA" أن الانفصال حدث بشكل ودي بين الطرفين وكان هناك اتفاق سابق على رحيل جيرو قبل الاجتماع.

يذكر أن لابورتا يواجه مهمة صعبة في إعادة الأوضاع الاقتصادية لبرشلونة لنصابها الصحيح في ظل معاناة النادي الكبيرة مادياً بالوقت الراهن.