أولتراس إنتر تحذر كونتي: نحن لسنا يوفنتوس

إنتر أعلن تعيين مدرب يوفنتوس السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدرت مجموعة أولتراس جماهير إنتر بياناً للتعليق على تعيين أنطونيو كونتي مدرباً جديداً للفريق، وحذرت الأخير بخصوص ماضيه مع يوفنتوس.

إنتر أعلن تعيين المدرب السابق للمنتخب الإيطالي ويوفنتوس فجر الجمعة بعدما رحل مدربه السابق لوشيانو سباليتي مساء الخميس.

وقالت المجموعة في بيانها: "نحن لسنا يوفنتوس، نريد أن نؤكد أننا لن ننسى ماضيك مع يوفنتوس، والفارق الكبير بيننا وبين هذا الفريق على صعيد القيم والمباديء".

وأكمل: "تعيين شخص بماضي يوفينتيني أمر يقلقنا، ولكن لا ننكر الإضافة الفنية التي قد يضيفها لمستقبل إنتر، ولكن نخشى من الجانب الأخلاقي، فنحن لسنا مثل يوفنتوس يهمنا فقط الفوز".

🔵 رسميًا.. كونتي مدربًا جديدًا لإنتر ميلان👨‍🏫 pic.twitter.com/hoWiXYZNiA — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

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وواصل البيان: "هنا نتقبل الخسارة ونحترم الخصم ولا نبحث عن مبررات، نتمنى أن يتعلم كونتي من زانيتي وأوريالي مباديء الأخوة والمجموعة في إنتر".

وأردف: "هنا يمكنك الفوز والخسارة دون الهستريا والجنون الذي تعودت عليه في تورينو، لا نملك هياكل عظمية في خزائنا ولا نتفاخر بألقاب مسحوبة، ونحترم القانون".

واستطرد: "نحن من رفعنا التحية لميلان بعد فوزه باللقب، نحن من لا ننسى لاعبينا القدامى في المرض ونتذكرهم لقيمتهم وليس الانتصارات، نحن إنتر التاريخ والفخر للمدينة".

وأمضى كونتي عقداً مع إنتر لثلاث سنوات بداية من صيف 2019، وينتظر أن يكون حاضراً برفقة الرئيس ستيفن زهانج لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت في مدريد.