أولا إينا: فخور بالتواجد مع نيجيريا بالكان - نثق في قدرتنا على المنافسة

نجم تورينو يتحدث عن طموحاته بعد التواجد في قائمة نيجيريا لكأس الأمم الإفريقية

كشف أولا إينا ظهير المنتخب النيجيري، عن طموحه في الفوز بكأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر هذا الشهر.

إينا تواجد بتشكيل المدرب جيرنوت روهر للمشاركة بالبطولة، عقب غيابه عن قائمة النسور بكأس العالم روسيا 2018.

اللاعب الذي رحل مؤخراً عن تشيلسي، وأعلن استمراره مع تورينو، يطمح في تجربة شيقة مع بلاده لتعويض إحباط المونديال.

وقال إينا في تصريحات صحفية:"غبت عن كأس العالم المرة الأخيرة، الأمر كان قمة في الصعوبة بعدم الذهاب لروسيا".

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وأضاف:"كأس الأمم تقترب ومن الجيد المشاركة بها، أشعر بسعادة كبيرة للتواجد بمثل هذا الحدث".

وتابع:"بعد الغياب عن المونديال حرصت على العمل للعودة بأقوى شكل ممكن، كانت هناك حالة من التعطش الكروي للانضمام للمنتخب بالكان".

وعن حظوظ نيجيريا:"كل شيء يسير على ما يرام، تدريبات على أعلى مستوى وروح مبشرة وثقة كبيرة في المنافسة على اللقب".

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المرشح الأقوى"الجميع يقول أن السنغال من أقوى المرشحين، وهذا حقيقي، لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين وستكون مواجهة صعبة ضدهم".

قوة المنافسة في الكان:"بكل تأكيد ستكون محتدمة، في نيجيريا لدينا أوبي ميكيل وويلفريد نديدي، وكذلك محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا والعديد من النجوم".

يذكر أن نيجيريا تلعب في المجموعة الثانية بكأس الأمم، ويتواجد معها كل من غينيا ومدغشقر وبوروندي.