أوفيني يعلن رحيله عن النصر بكلمات مؤثرة

أعلن المدافع البرازيلي برونو أوفيني، لاعب فريق نادي النصر، رحيله عن صفوف العالمي، بنهاية الموسم الحالي.

أوفيني انتقل لصفوف نادي النصر في صيف 2016، قادمًا من صفوف فريق نابولي الإيطالي، ليستمر مع العالمي 3 سنوات.

أوفيني أعلن رحيله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة جاء فيها:

It’s not easy to say goodbye... but I just want to say thank you for everyone from @AlNassrFC , it was amazing 3 years together, a lot of passion left inside the pitch, I tried my best always when I put this shirt, forever in my heart. 💙💛 pic.twitter.com/sIaLDhLmOT