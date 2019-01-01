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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أوفيني يعلن رحيله عن النصر بكلمات مؤثرة

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بعد 3 أعوام، أوفيني يرحل عن النصر
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن المدافع البرازيلي برونو أوفيني، لاعب فريق نادي النصر، رحيله عن صفوف العالمي، بنهاية الموسم الحالي.

أوفيني انتقل لصفوف نادي النصر في صيف 2016، قادمًا من صفوف فريق نابولي الإيطالي، ليستمر مع العالمي 3 سنوات.

أوفيني أعلن رحيله عبر حسابه الرسمي على  موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة جاء فيها:

"ليس من السهل أن أقول وداعًا، ولكني أريد أن أقول شكرًا للجميع من نادي النصر، وكانت 3 سنوات رائعة، وبذلت قصارى جهدي دائمًا عندما ارتديت هذا القميص، في قلبي إلى الأبد".

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المدافع البرازيلي يعد واحدًا من أهم العناصر التي ساهمت في تتويج النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه.

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