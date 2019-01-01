الاتحاد يتعاقد مع أوفيني موسم ونصف من الوكرة القطري

الاتحاد أتم الاتفاق مع المدافع البرازيلي، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

نجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في التعاقد مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني، لاعب الوكرة القطري، ليكون ثاني صفقات العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الاتحاد نجح في التعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو جيل، لمدة 3 مواسم مقبلة، مقابل 1.5 مليون دولار، ليكون أول صفقات العميد.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن الاتحاد أنهى التعاقد رسميًا مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني، لمدة موسم ونصف، قادمًا من الوكرة القطري.

أوفيني سيتم قيده في قائمة الاتحاد، بدلًا من المغربي مروان داكوستا، الذي رحل عن الفريق، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

رسميًا - الاتحاد يعلن ضم الأرجنتيني ليوناردو جيل

وعلى جانب آخر، يودع التشيلي كارلوس فيلانويفا جماهير الاتحاد، خلال مباراة فريقه أمام الفتح، المقرر لها مساء الأربعاء، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأرجنتيني ليوناردو جيل، الذي انضم مؤخرًا للاتحاد، سيعوض رحيل التشيلي كارلوس فيلانويفا، بعد رحيله عن النمور.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في الأول من يناير، لتصحيح مسار الفريق، بعد نتائجه السلبية.