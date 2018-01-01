النتائج المباشرة
الانتقالات

أوفرمارس: أياكس يجب أن يبيع دي ليخت ودي يونج

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
من سيفوز بخدمات الثنائي الشاب؟

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

اعترف مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لأياكس، بأن فريقه سيكون مضطراً لبيع نجميه فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت بسبب الأمور المادية.

وارتبط الثنائي الشاب بعدة أندية من عمالقة القارة على رأسها برشلونة، يوفنتوس، بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وقال أوفرمارس في تصريحات نقلتها "سبورت": "الأمور المادية أصبحت مهمة للغاية، قبل سنوات كان أياكس يمكنه الاحتفاظ باللاعبين حتى 26 عاماً".

اختيارات المحررين

حصاد 2018 | صلاح ونجوم فاقوا التوقعات

نجم أمريكا يؤكد انتقال بوليسيتش إلى تشيلسي

وواصل: "ولكن هذا في الماضي، الآن الأمر صعب بعد 20-21 عاماً، لا يمكن أن تحافظ على فريق لمدة طويلة وستكون مجبر على إعادة البناء".

وختم: "ولكن يبقى هدف أياكس هو أن يبقى ضمن أفضل 16 فريقاً في أوروبا وزعامة الكرة الهولندية".

وكانت تقارير قد أشارت أن أياكس حدد سعر كلاً من الثنائي دي ليخت ودي يونج في حدود 60-70 مليون يورو.

الموضوع التالي:
ميلان يضع عينه على ثنائي وسط جنوى في الشتاء
الموضوع التالي:
برشلونة يوضح حقيقة مفاضات رابيو
الموضوع التالي:
كأس آسيا ٢٠١٩ | السعودية وإيران وأبرز المرشحين للفوز بالمونديال الآسيوي
الموضوع التالي:
رسميًا - الاتحاد العربي يعلن تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري والهلال
الموضوع التالي:
توتنهام يطرد أحد جماهيره من مباراة ولفرهامبتون بسبب فيديو عنصري
إغلاق