كأس العالم للسيدات
أوغندا

أوغندا تتعادل سلبيًا مع تركمانستان استعدادًا لأمم إفريقيا

آخر تحديث
التعليقات()
Shengolpixs
اوغندا تستعد لأمم إفريقيا
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تعادل منتخب أوغندا، مع نظيره تركمانستان سلبيًا اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

المباراة أقيمت بين أوغندا وتركمانستان بدون حضور جماهيري، بناءً على طلب المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني.

وقدم المنتخب الأوغندي مباراة قوية، حيث كان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزهم عن طريق ركلة حرة نفذها فاروق ميا، وارتطمت في العارضة.

ويلعب منتخب أوغندا مباراته وديًا أمام كوت ديفوار، مساء يوم السبت المقبل، في ختام استعداداته لمنافسات كأس أمم إفريقيا.

اختيارات المحررين

ويخوض أوغندا أولى مبارياته في كأس أمم إفريقيا، أمام الكونغو الديمقراطية، مساء يوم 22 يونيو الحالي.

المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

إغلاق