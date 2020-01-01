أوزيل يضرب عصفورين بحجر .. يحارب الملل ويساعد الأطفال

مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال يحارب الملل في منزله بالمشاركة في بطولة ألعاب إلكترونية.

كشف النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال عن مشاركته في بطولة ألعاب إلكترونية عن بعد في لعبة "فورتنايت".

جاء هذا بحسب ما ذكر أوزيل بنفسه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكتب أوزيل: "لا تنسوا مشاهدة البث المباشر لمشاركتي في مباريات فورتنايت بشكل مباشر مع أخوتي كولاسيناك ودراكسلر على موقع تويتش".

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وأضاف: "سنلعب من أجل هدف سامي وسنبرع بالأموال لمؤسسة بيج شو11 - مؤسسة خاصة برعاية الأطفال - يمكنكم أنتم أيضًا التبرع لو أردتم".

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ويبقى النجم الألماني مسعود أوزيل في الوقت الحالي بمنزله متبعًا لحملة البقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا الخطير الذي تفشى مؤخرًا بشكل مرعب في العالم.

وكان أوزيل قد أكدت في بيان سابق على مدى خطورة فيروس كورونا وطلب من الجميع شكر الأطباء وجميع من يعملوا على تلك الأزمة حول العالم.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد أوقفت البريميرليج بينما كان أرسنال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.