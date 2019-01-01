أوزيل يستبعد خروجه من آرسنال

النجم الألماني لا يريد الرحيل عن النادي الإنجليزي

فيسبوك تويتر محمد عماد

استبعد النجم الألماني مسعود أوزيل رحيله عن صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، بالرغم من عدم لعبه الكثير من المباريات هذا الموسم مع المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وقال أوزيل: "لكي أكون صادقًا أنا لا أريد الرحيل عن صفوف الفريق، أنا مرتاح هنا وأريد مواصلة مشواري مع آرسنال".

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وأضاف:" أنا فخور كوني جزءً من الفريق، عندما يقول لي المدرب إنني لن ألعب المباراة المقبلة يجب علي أن أتقبل الوضع واحترم هذا الأمر".

واختتم: "كان لدي بعض المشاكل و الإصابات ولكني كنت مستبعدًا من الكثير من المباريات لكن علي أن أتقبل هذا الأمر، لدي عقد هنا ولن أرحل".

وكان أوزيل قد لعب هذا الموسم 24 مباراة من أصل 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على عكس ما كان عليه الوضع مع المدرب أرسين فينجر.